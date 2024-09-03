كل شيء عن بيع الكتب المدرسية

قررت وزارة التربية عدم إدراج أي تغييرات في الكتب المدرسية الموجهة إلى كل المراحل التعليمية، خاصة الطور الابتدائي، على خلفية حذف مادتي التربية العلمية والتربية المدنية من السنتين الأولى والثانية، وبدلا من ذلك لجأت مصالح الوزير بلعابد إلى شطب دروس المادتين من المخططات التربوية الخاصة بالأساتذة، على أن يتم تغيير الكتب رسميا بداية من الدخول المدرسي 2025|2026.

تشهد عملية توزيع الكتاب المدرسي عبر الوطن تسارعا كبيرا مع بداية العد التنازلي للدخول المدرسي المقرر في حدود 22 سبتمبر 2024 حسب الأخبار المتداولة، حيث انطلقت المعارض المخصصة لبيعه في مختلف الولايات منذ أكثر من أسبوع، بعد أن انطلقت المؤسسات التربوية في العملية قبل خروج التلاميذ في عطلة صيفية.

وتم رسميا الإبقاء على كتب الطور الأول من المرحلة الابتدائية على حالها دون تغيير، على خلفية حذف مادتي التربية العلمية والتربية المدنية من مقرر السنتين الأولى والثانية، باعتبار أن قرار الحذف جاء بعد انتهاء عملية طبع الكتب وتوزيعها على المؤسسات التربوية، على أن يتم طبع كتب جديدة بداية من الموسم الدراسي المقبل.

وتقرر في هذا الإطار شطب دروس هاتين المادتين من المخططات التربوية البيداغوجية الموجهة للأساتذة، وبذلك فإن عملية التغيير لم تؤثر على السير العادي للدروس ولا على مدى استيعاب التلاميذ.

غير أن وزارة التربية اصطدمت هذا الموسم برفض مقتصدي ومديري الطور المتوسط تحمل مسؤولية توزيع كتاب الابتدائي على غرار السنة الماضية، كون ذلك ليس من مهامهم، ما يفسر قرار فتح مديريات على مستوى المدارس الابتدائية لضمان توزيع الكتب على المتمدرسين.

أهم تعديلات عملية تسيير الكتاب المدرسي

أقرت وزارة التربية تعديلات في عملية تسيير الكتاب المدرسي للسنة الدراسية 2024 ـ 2025 بداية بمجانية توزيعه، حيث أمرت مديريات التربية بموافاة الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية عن طريق المراكز الولائية للتوزيع والنشر البيداغوجي بوضعية عددية للفئات المعنية بالمجانية، حسب كل مؤسسة تعليمية. وبناء على ذلك، شرع رسميا في عملية توزيع الكتاب المدرسي، في إطار المجانية، بما في ذلك كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الخامسة ابتدائي، على التلاميذ المعنيين المستفيدين من المنحة المدرسية الخاصة (5000 دينار)، ابتداء من 1 أوت الماضي، على أن تتم عملية إعداد المحاسبة المادية على مستوى المؤسسات التربوية لمراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي قبل تاريخ 15 أكتوبر 2024 وتبليغها إلى مديريات التربية.

من جهتها، تقوم المصلحة المختصة بمديرية التربية بالمراقبة والتدقيق في الجداول، والتأكد من مطابقتها للقوائم الاسمية للمستفيدين من الكتاب المجاني وإمضائها من طرف كل من مدير التربية ومدير المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي وإرسالها إلى مديرية الموارد المالية والمادية قبل تاريخ 30 أكتوبر 2024.

31 أكتوبر 2024 آخر أجل لبيع الكتاب المدرسي

تخضع عملية بيع الكتاب المدرسي إلى الترتيبات والإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها في تسيير هذه العملية، بداية بمرحلة التنظيم، حيث إن كل مؤسسات التربية والتعليم معنية ببيع الكتاب المدرسي، ويمكن لمدير التربية عند الاقتضاء أن يوسع عملية البيع إلى مرافق أخرى وفق مقرر يلحق ببطاقة تقنية.

وانطلقت عملية بيع الكتاب المدرسي فعليا، ابتداء من أول جوان، على أن تنتهي في 31 أكتوبر 2024، ويمكن أن تمدد فترة البيع عند الضرورة بمقرر يصدره مدير التربية، حيث تتم داخل المؤسسة التعليمية، وفق رزنامة يعدها مدير المؤسسة التعليمية أو من يكلفه مدير التربية، تحدد فيها فترات العمل ومواقيت البيع، على أن تمتد طيلة أيام الأسبوع.

كما يتم نشر الرزنامة على نطاق واسع وبواسطة كل الوسائل المتاحة، لاسيما التعليق في مدخل المؤسسة التعليمية والموقع الرسمي لمديرية التربية، قصد إعلام كافة التلاميذ وأوليائهم بمواقيت وفترات البيع.

ويقوم مسؤول عملية بيع الكتاب المدرسي بتغطية الاحتياجات إن وجدت، خلال فترة البيع، بالتنسيق مع مدير المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي، وضبط الوضعية المالية والمادية بصفة نهائية فور الانتهاء من عملية البيع، والسهر على عملية استرجاع الكتب المتبقية من طرف المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي.

كما تتم عملية البيع في المدرسة الابتدائية تحت مسؤولية مدير المدرسة الابتدائية، ويساعده في ذلك موظف أو عون مؤهل أو من يكلفهم مدير التربية عند الاقتضاء، أما في المتوسطة والثانوية فتكون تحت مسؤولية مدير المؤسسة التعليمية ويساعده المسير المالي، وعند الاقتضاء المسير المالي للمؤسسة ويساعده عون مؤهل أو من يكلفهم مدير التربية.

ويتم بيع الكتاب المدرسي أيضا في النقاط المضبوطة على مستوى المؤسسات التعليمية بناء على طلبات الراغبين في القيام بهذه العملية أو في مرافق أخرى تستجيب لمستلزمات العملية، تحت مسؤولية من يكلفه مدير التربية ويساعده موظف أو عون مؤهل.

وتتضمن الحصيلة النهائية عدد الكتب المستلمة والمباعة وعدد الكتب المتبقية للاسترجاع ومبلغ المبيعات، حسب كل عنوان وطريقة الدفع، حيث ترسل إلى المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2024.

هذه قيمة العلاوة الجزافية للقائمين على عملية بيع الكتب

حددت قيمة العلاوة الجزافية بمبلغ يحسب على أساس 6 بالمائة من مجموع مبيعات الكتب خارج الرسم لكل مؤسسة، ويوزع المبلغ على القائمين على عملية البيع بنسبة 60 بالمائة لمسؤول عملية البيع و40 بالمائة لمساعد مسؤول عملية البيع.

ويقوم مدير التربية بإعداد قائمة اسمية للقائمين على عملية بيع الكتب المدرسية بعنوان المدارس الابتدائية والمتوسطات والثانويات وكذا المرافق الأخرى، يوقعها ويختمها ويرسلها، مرفوقة بملف يتكون من استمارة معلومات وصك بريدي مشطوب، إلى المركز الولائي للتوزيع والنشر البيداغوجي.

وفي هذا الإطار، يدفع مبلغ العلاوة الجزافية في حسابات القائمين على عملية بيع الكتب المدرسية من قبل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية في أجل أقصاه 30 نوفمبر 2024، بناء على الحصيلة النهائية لمبيعات الكتب.

خلية متابعة على مستوى مديرية التربية وهذه مهامها

أمرت وزارة التربية مديريها عبر الوطن، لضمان السير العادي للعملية، بتشكيل خلية للمتابعة على مستوى مديرية التربية والسهر شخصيا على تجسيد هذه الإجراءات والترتيبات ميدانيا والحرص على وصول الكتاب المدرسي إلى كافة التلاميذ في الآجال المحددة،وبكل الطرق المتاحة.

وشددت أيضا على ضرورة متابعة دفع مستحقات القائمين على هذه العملية، مع موافاة مصالحها بحصيلة أسبوعية وبتقرير عند نهاية العملية.