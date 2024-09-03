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ما هو الصمت الانتخابي؟

3 سبتمبر 2024 ()

38serv

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تنتهي، اليوم الثلاثاء، الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر الجاري، لتبدأ على إثرها فترة الصمت الانتخابي، مدتها ثلاثة أيام، يحظر فيها على المترشحين القيام بأي نشاط انتخابي.

وقد انطلقت الحملة الانتخابية في 15 أوت الماضي، وبعد انقضاء الأجل القانوني لها، فإن فترة الصمت الانتخابي تكون سارية المفعول ابتداء من منتصف ليلة اليوم الثلاثاء إلى غاية يوم الاقتراع، وفقا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وينص ذات القانون على أنه "لا يمكن لأي كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها". ويمنع خلال هذه الفترة "نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج".

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