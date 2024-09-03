بيتكوفيتش يوجه رسالة للجزائريين

كشف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، اليوم، في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن طموحاته مع المنتخب الجزائري مع انطلاق مغامرة تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتحدث بيتكوفيتش أولا عن استعدادات "الخضر " لدخول تصفيات "كان" 2025 وقال "تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 مهمة بالنسبة لنا وسنواجه منافسين ذا قيمة، نحضر الآن لأول مباراتين في التصفيات خلال هذه المرحلة الصعبة، التي تتخلل شهر سبتمبر، لأن اللاعبين لا يكونون على أتم الجاهزية، وعليه نحن نعمل على هذا الجانب، من أجل تحقيق الفوز في المباراتين".

وعن توقعاته بخصوص المواجهة الأولى أمام غينيا الاستوائية أضاف "المباراة الأولى أمام غينيا الاستوائية جد مهمة بالنسبة لنا، سنواجه منافسا أثبت في آخر نهائيات كأس أمم إفريقيا، أنه منتخب قوي، ويملك 6 أو 7 لاعبين ينشطون في أندية أوروبية لها مستوى، صحيح نحن مرشحون على الورق للفوز في المباراة، لكن يجب أن نظهر أننا نستحق تحقيق الفوز."

وعن مواجهة ليبيريا يوم 10 سبتمبر المقبل تابع يقول "بالنسبة لمباراة ليبيريا، فهي مواجهة مختلفة تماما عن الأولى، لأننا سنخوض اللقاء على أرضية ميدان اصطناعية، وسنحضر بعد مباراتنا الأولى لمدة 3 أيام لهذا اللقاء الذي سيُجرى على أرضية ميدان صعبة".

وتحدث بيتكوفيتش عن انطباعاته الأولى عن الكرة الإفريقية التي اكتشفها أول مرة خلال تربص جوان الماضي وقال "تختلف كرة القدم الإفريقية كثيرا عن كرة القدم في أوروبا، هذا أمر مؤكد، الكرة الإفريقية أكثر كِفاحا و تشهد تطورا كبيرا، وهو ما رأيناه في آخر كأس أمم إفريقيا، التي كان مستواها جيدا."

وأضاف "هي منافسة رائعة جدا، وشاهدنا ذلك في آخر نسخة، أين كانت فيها مفاجآت كبيرة، خاصة بعد تتويج المنتخب الإيفواري الذي كاد أن يقصى في الدور الأول". وعن سؤال بخصوص طموحاته مع المنتخب الجزائري في الفترة الحالية رد الناخب الوطني "أول شيء أريد تحقيقه منذ البداية هو تكوين مجموعة تكون إيجابية، وترغب في اللعب مع بعض في المنتخب الوطني، وبعدها ننتقل إلى أمور أخرى مثل الجانب التكتيكي، من أجل تقديم تضحيات وجعل جميع الجزائريين فخورين".

وفي ختام الحوار خاطب بيتكوفيتش الجماهير الجزائرية وقال "الجماهير الجزائرية تنتظر من منتخبها الكثير، مثلما أنتظر أنا من هذا المنتخب، سنفعل كل شيء من أجل التحضير جيدا، ومنح الفرصة للاعبين آخرين، كما سنسعى رفقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل اللعب في مناطق وملاعب مختلفة من البلاد، لمنح الفرصة للجماهير الجزائرية لتكون بالقرب من منتخبها، ومن المهم بالنسبة لنا أن نقوم بكل هذه الأمور خلال جميع خرجاتنا، على أمل جعل الشعب الجزائري فخورا."