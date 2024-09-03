تواصل عملية اقتراع أبناء الجالية الوطنية بتركيا

يواصل أبناء الجالية الوطنية المقيمة في تركيا، لليوم الثاني، الإدلاء بأصواتهم لاختيار أحد المترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر، وذلك على مستوى مكتب التصويت بسفارة الجزائر في أنقرة. وقد انطلقت العملية الانتخابية، أمس الإثنين وتستمر إلى غاية السبت المقبل.

و قد تم تسخير جميع الموارد المادية والبشرية اللازمة لإنجاح هذه العملية، في حين تلقت السفارة كل التسهيلات من قبل السلطات التركية المعنية في إطار تحضير وتنظيم هذه الانتخابات.

وقد أدى الناخبون من أفراد الجالية الوطنية المقيمة في ولاية أنقرة واجبهم الانتخابي في أجواء عادية وهادئة، تحت إشراف ورقابة ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن الكتلة الناخبة التابعة لولاية أنقرة تضم حوالي 100 مسجل على مستوى مصالح السفارة، وغالبيتهم يساهمون بفعالية في النشاط الاقتصادي لبلد الإقامة، مع الحفاظ على أواصرهم مع بلدهم الأم.

وكان سفير الجزائر في أنقرة، عمار بلاني، قد دعا أعضاء الجالية الوطنية المقيمة في تركيا، في مختلف اللقاءات التي نظمت، إلى التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع للتصويت، مذكرا إياهم بأن "الجزائر تعد من الدول القليلة التي تسمح بمشاركة جاليتها المغتربة في الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، بوصفها جزءا لا يتجزأ من النسيج المجتمعي الجزائري".