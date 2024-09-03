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مجتمع

احتراق شاحنتين بالطريق السيار شرق-غرب في الشلف

3 سبتمبر 2024 ()
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شهد الطريق السيار شرق-غرب باتجاه الجزائر العاصمة، وتحديدًا بمنطقة المصالحة التابعة لبلدية الشلف، حادث مرور خطير اليوم في حدود الساعة 12:25، حيث وقع اصطدام عنيف بين شاحنتين ذات مقطورتين، مما أدى إلى نشوب حريق في كلاهما.

حيث تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، مدعومة بوحدتي أم الدروع وسنجاس، بسرعة لإخماد الحريق ومنع انتشاره.

ولحسن الحظ، لم تُسجل أي إصابات بشرية جراء الحادث، إلا أن الاصطدام والحريق تسببا في أضرار مادية كبيرة للشاحنتين.

الشاحنة الأولى، من نوع "رونو"، كانت محملة بغذاء للأنعام، بينما كانت الثانية محملة بعلب من الخزف الصحي.

وأسفر الحادث عن عرقلة حركة المرور لفترة وجيزة، حيث تمكنت الفرق المتدخلة من السيطرة على الوضع وإخماد الحريق، وتم تسجيل خسائر مادية معتبرة في المركبتين.

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