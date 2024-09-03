الوزير عطاف يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السعودي

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وتم خلال الاتصال "استعراض تطورات القضية الفلسطينية في ظل تواصل حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وامتدادها إلى الضفة الغربية على أيدي سلطات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين، وذلك في إطار عملية شاملة للتصفية والاحتلال والتوسع"، وفقًا لما جاء في البيان.

كما بحث الوزيران "آفاق تعزيز العمل العربي والإسلامي في مواجهة هذه التحديات المتفاقمة، وتعبئة المجتمع الدولي دفاعًا عن الشرعية الدولية التي تقضي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، كحل عادل ودائم ونهائي للصراع العربي-الإسرائيلي"، كما أوضح بيان الوزارة.