صفحة جديدة بين المولودية وسوناطراك

بعد فترة طويلة من علاقات متشنجة، قررت إدارتي المولودية ومجمع سوناطراك فتح عهد جديد في العلاقة التي تربطهما منذ عقود.

وأفاد بيان للمجمع البترولي، اليوم، أنه جرى لقاء صباح اليوم بمقر شركة سوناطراك بين الأمين العام للمجمع، عبد القادر زروقي، برئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر محمد حكيم حاج رجم، وكذا رئيس النادي الهاوي محمد خالدي.

وأضاف المصدر ذاته، أنه "تم توقيع الاتفاقية بين الشركة الرياضية ذات أسهم "العميد" والنادي الهاوي لمولودية الجزائر، كما اتفق الطرفان على فتح صفحة جديدة خدمة لمصلحة "العميد"، والعمل على لم شمل عائلة المولودية قاطبة دون استثناء ودون أي إقصاء".

وحسب بيان الشركة، فإن هذا اللقاء وقرار فتح عهد جديد جاء "في ظل المنعرج التاريخي الذي ينتظر الفريق من خلال تدشين مركز "عبد الرحمن عوف- بابا حمود" بزرالدة واستلام ملعب "الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت" بالدويرة، هذا وسيعمل مجمع سوناطراك على مرافقة المولودية بكافة فروعها للارتقاء بالنادي أكثر فأكثر في كافة المجالات".

يشار إلى أن صلب الخلاف بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، تمركز أساسا على الشق المالي أساسا.