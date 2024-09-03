البويرة: 6جرحى في حادث مرور بالطريق السيار شرق غرب

أصيب ستة أشخاص في حادث مرور وقع، مساء اليوم، على الطريق السيار شرق-غرب بمنطقة مرقب في إقليم بلدية عين الترك.

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، فقد تدخلت وحداتها على الساعة 14:58 ممثلة في المركز المتقدم 140 مسكن، مدعومة بالوحدة الرئيسية ووحدة قطاع جباحية، إثر وقوع حادث مرور على مستوى الطريق السيار باتجاه البويرة في المكان المسمى مرقب بلدية عين الترك، دائرة البويرة.

وأوضح البيان أن الحادث تمثل في اصطدام تسلسلي بين أربع سيارات وانقلاب شاحنة محملة بالزفت المهيأ.

وأشار البيان إلى أن الحادث خلف ستة جرحى تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة.