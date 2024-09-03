والي مستغانم يتفقد وحدتين لإنتاج الأدوية لصيدال

ألح والي مستغانم، أحمد بودوح، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تسليم وحدتي مجمع صيدال بمزغران، المتخصصتين في إنتاج أدوية العيون والمنتجات البيطرية، في غضون الأشهر الثلاثة القادمة.

وأكد بودوح، خلال معاينته للمشروع الذي يعاني من تأخير في أشغال شطره الثاني تجاوز 9 أشهر، أنه سيتابع المشروع شخصيًا، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه إعذار للمقاولة المكلفة بالأشغال في حال حدوث أي تأخير أو تقاعس في الإنجاز.

وبعد اطلاعه على العراقيل التي تعترض تنفيذ الوحدتين الصناعيتين والأمور التقنية التي أدت إلى هذا التأخير، أصدر الوالي تعليمات تتعلق بتدعيم الورشات والعمل بنظام المناوبة المستمرة، بهدف الانتهاء من المشروع، الذي انطلق في ديسمبر الماضي، في غضون 3 أشهر.

وقد استفاد مجمع صيدال من قطعة أرض تبلغ مساحتها زهاء 12 ألف متر مربع ببلدية مزغران، لإنجاز وحدتين صناعيتين جديدتين متخصصتين في إنتاج أدوية العيون بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 11 مليون وحدة، ومنتجات بيطرية بطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 5 ملايين وحدة.

ويُساهم هذا الموقع الإنتاجي، الأول من نوعه لمجمع صيدال في غرب الجزائر، في توفير 120 منصب عمل مباشر في المرحلة الأولى، و300 منصب في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى تقليص فاتورة استيراد المنتجات الصيدلانية والبيطرية (مثل القطرات، المحاليل، واللقاحات) من خلال إنتاجها محليًا بنفس الجودة والمعايير الدولية.

ويُتوقع أن يبلغ رقم أعمال هذا الموقع الإنتاجي، الذي خُصص له مبلغ استثمار قدره 1.9 مليار دينار جزائري، أكثر من 11 مليار دينار، مع إمكانية مضاعفة الإنتاج مرتين وتعويض ما قيمته 250 مليون دولار من المنتجات المستوردة من الخارج، وفقًا لمسؤولي صيدال.