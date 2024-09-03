الدورة الدولية للتنس: الجزائرية باداش تتأهل للدور ربع النهائي

تأهلت لاعبة التنس الجزائرية، ماريا باداش، للدور ربع النهائي من الدورة الدولية للأواسط - J010، الجارية في بريتوريا (جنوب إفريقيا)، وذلك عقب فوزها اليوم الثلاثاء بعد غياب منافستها من البلد المضيف، آليسيل تايلور، التي تشارك في هذه الدورة ببطاقة دعوة.

في الدور المقبل، ستواجه البطلة الجزائرية اللاعبة الروسية فيليساتا دوروفيفا-ريباس، التي تأهلت بسهولة بعد فوزها على الجنوب إفريقية (6-3 و6-3) وعلى رأس المجموعة السادسة، دونال روكس.

تعد هذه الدورة الدولية الثانية للجزائرية في جنوب إفريقيا بعد الدورة الأولى التي خاضتها الأسبوع الماضي. وقد بلغت باداش الدور نصف النهائي في تلك الدورة قبل أن تنهزم أمام البريطانية صوفي بكار بواقع 7-6(6)، 4-6، 3-6.

للتذكير، تشارك ماريا باداش في هذه الدورات كجزء من المنتخب الإفريقي للنخبة المتميزة لفئة 17 سنة وأقل، المدعو لخوض العديد من الدورات الدولية للأواسط في رياضة التنس، المقررة في جنوب إفريقيا من 22 أوت إلى 21 سبتمبر.

وحسب بيان الاتحادية الجزائرية للتنس الذي نشر سابقًا: "انضمت لاعبة المنتخب الوطني لفئة 16 سنة وأقل إلى النخبة الإفريقية المتميزة ضمن منتخب GSPDP، وذلك في إطار برنامج تطوير لاعبي الغراند سلام الذي يتم تنظيمه تحت إشراف الاتحادية الدولية للتنس والكونفدرالية الإفريقية للعبة".

يتضمن البرنامج عدة دورات دولية وهي: دورة J100 في جوهانسبورغ (من 26 إلى 31 أوت)، دورة J100 في بريتوريا (من 2 إلى 7 سبتمبر)، دورة J200 في ديربان (من 9 إلى 14 سبتمبر) ودورة J300 في ديربان (من 14 إلى 21 سبتمبر).

وكانت بداية هذه الجولة يوم 22 أغسطس الماضي بإجراء تربص تحضيري اختتم يوم 25 أوت.