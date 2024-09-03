وضع حد لنشاط عصابة أحياء ببلدية السحاولة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسحاولة (الجزائر العاصمة) من وضع حد لنشاط عصابة أحياء خطيرة، كانت تقوم بزرع الرعب والتهديد بالاعتداء على سكان الحي بواسطة أسلحة بيضاء وترويج الأقراص المهلوسة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لمصالح الدرك الوطني.

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار محاربة الجريمة بشتى أنواعها، وخاصة عصابات الأحياء، والحفاظ على الأمن والسكينة العموميين بإقليم كتيبة بئر مراد رايس، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسحاولة من وضع حد لنشاط عصابة خطيرة كانت تهدد السكان بالاعتداء بأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع، إضافة إلى ترويج الأقراص المهلوسة للشباب وبيع المشروبات الكحولية على حافة الطريق".

وجاءت العملية، وفقًا للبيان، بعد "مداهمة واسعة في إقليم بلدية السحاولة، حيث تم إشراك جميع الوحدات التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر مراد رايس، بما في ذلك الأفواج السينوتقنية.

وأسفرت المداهمة عن توقيف ثلاثة أشخاص مسبوقين قضائيًا، مع حجز أسلحة بيضاء و711 قارورة جعة ومشروبات كحولية، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 17 مليون و500 ألف سنتيم من عائدات مبيعات المشروبات الكحولية، وقارورة مولوطوف".

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من مجريات التحقيق، كما خلص إليه بيان الدرك الوطني.