أوشيش : برنامجي الانتخابي يتضمن "حلولا" لمختلف انشغالات المواطنين

جدد مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات 7 سبتمبر، يوسف أوشيش، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، دعوته إلى الشعب الجزائري لـ"التوجه بقوة" إلى صناديق الاقتراع لاختيار المشروع "الأنسب" لمستقبل البلاد. وأبرز السيد أوشيش أن برنامجه يحمل "حلولاً" لمختلف انشغالات المواطنين.

وخلال تجمع شعبي نشطه بقاعة "الأطلس" في آخر يوم من الحملة الانتخابية، أكد أوشيش أن "التغيير الذي يتطلع إليه الشعب لن يتأتى إلا عبر التصويت"، داعيًا إلى "التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع، السبت المقبل، لاختيار الرئيس القادر على تجسيد الحلم الجزائري".

وأشار إلى أن برنامجه، الذي يحمل عنوان "رؤية للغد"، يرتكز على "الواقعية والتوازن في الطرح، ويقدم حلولاً" لمختلف انشغالات الشعب الجزائري. وكرر التزامه ببناء "جزائر ديمقراطية اجتماعية كما حلم بها شهداء الثورة التحريرية المجيدة".

وأضاف المترشح أوشيش أن "الجزائر بمقوماتها وكفاءاتها في الداخل والخارج وبتراثها الحضاري والتاريخي"، قادرة على تحقيق "الوثبة والنهضة المرجوة على جميع الأصعدة". كما جدد التذكير بأهم مضامين برنامجه الانتخابي، لاسيما في شقه الاجتماعي.