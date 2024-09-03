تفكيك شبكة تزوير العملة الوطنية بقصر البخاري

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة قصر البخاري، جنوب المدية، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متخصصة في تزوير العملة الوطنية.

جاءت العملية بعد استغلال معلومات تفيد بحيازة شخص لأوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دينار.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً، وضعت الفرقة خطة محكمة لتحديد هوية ومنزل المشتبه فيه. وقد تم توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم عند مدخل المنزل، حيث كانوا يقومون بعملية المراقبة والحراسة. وعند تنفيذ أمر بالتفتيش، تم توقيف المشتبه الرئيسي داخل المنزل وهو متلبس بحرق الأوراق النقدية المزورة بعد أن اكتشف قدوم قوات الشرطة.

وأسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم وضبط ورقتين نقديتين مزورتين من فئة 2000 دج وبقايا أوراق نقدية محترقة.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً بتهمة بيع وتوزيع أوراق نقدية مزورة ذات سعر قانوني.