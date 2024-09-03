المدية: الدرك يضع حدا لشبكة سرقة المواشي في 12ساعة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد معرف، في ولاية المدية، من توقيف شخصين مسبوقين قضائياً تتراوح أعمارهما بين 40 و60 سنة، لضلوعهما في سرقة رؤوس بقر من سلالة محلية في منطقة النقارا ببلدية أولاد معرف جنوب شرق المدية.

وتعود حيثيات القضية إلى تلقي مكالمة هاتفية عبر الرقم الأخضر 1055 من أحد المواطنين، الذي أفاد بتعرضه لسرقة بقرتين كانتا ترعيان على بعد 2 كلم من منزله العائلي، من مجهولين كانا على متن مركبة من نوع تويوتا هيلوكس.

وفور تلقي البلاغ، تم تفعيل مخطط مجابهة سرقة المواشي بقيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، حيث نُفذت دوريات متنقلة وتم غلق جميع المنافذ المحتملة لعبور الجناة. ونجحت العملية في توقيف المشتبه فيهما وإحالتهما على التحقيق، حيث تم توجيه لهما تهمة سرقة رؤوس أبقار.

كما تم استرجاع البقرتين المسروقتين وتسليمهما إلى مالكهما. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بوسيف.