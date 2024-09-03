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مرسوم تنفيذي لفائدة المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا

3 سبتمبر 2024 ()

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صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 60، مرسوم تنفيذي يقضي بالتكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمنين اجتماعيا.

وحدد المرسوم رقم 24-287، المؤرخ في 24 أوت 2024، كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا دون دخل لا سيما المصابون بمرض مزمن وكذا أولادهم القصر تحت كفالتهم.

ونص المرسوم على استفادة المعوزين غير المُؤمَّنين من الأدوية التي يتم وصفها لهم بصفة عادية من قبل أطبائهم المختصين، مما يعزز الرعاية الصحية لهذه الفئة.

وسيتم استحداث بطاقة للحصول على الأدوية مجاناً لفائدة المعوزين غير المؤمنين، من خلال تسجيل أنفسهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر إقامتهم.

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