مقطع فيديو جديد للقسام

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة "حماس"، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للأسير الصهيوني القتيل أوري دانينو، حيث حمل حكومة النتن ياهو مسؤولية أسره، مطالبا بإنجاز صفقة تبادل.

وقال الأسير الصهيوني في مقطع الفيديو: "مرحبا بالجميع، اسمي أوري دانينو 25 سنة من القدس، اعتقلت في السابع من أكتوبر في حفلة نوفا، أنا موجود في أسر حماس. ظروف حياتنا صعبة جدا، لا يوجد أكل، لا يوجد ماء، لا يوجد كهرباء، وقصف وإطلاق نار لا يتوقف".

وأضاف متوجها إلى حكومة النتن ياهو وكابينيت الحرب بالقول: "فشلتم في السابع من أكتوبر، فشلتم في مهمة حمايتنا نحن، وأنتم اليوم تحاولون قتلنا الواحد تلو الآخر في محاولات الإنقاذ الفاشلة ..أين كنتم عندما أطلقوا النار عليّ؟ أين كنتم عندما لم نعرف أين نهرب؟ أين كنتم عندما كنا لوحدنا؟".

وأردف: "أنا أتوجه لشعبي، استمروا في عمل كل شيء لإعادتنا إلى البيوت، استمروا في عمل كل شيء حتى نخرج من هنا أحياء ويتم تنفيذ هذه الصفقة، أخرجونا من هنا الآن أحياء لأنه في هذه الوتيرة لن يبقى أحد على قيد الحياة".

وتابع دانينو: "أبي، أمي، اسحاق، دافيد، هارون، هوديا، وحبيبتي لإيلا، استمروا في الصراخ بصوتي، أنا أحبكم كثيرا، أنا مشتاق إليكم، لا يوجد يوم لا أفكر فيه فيكم، استمروا في عمل كل شيء حتى نعود إلى البيت، شعب إسرائيل لا تهملونا. نحن فقط نريد العودة إلى البيت".

وأمس الإثنين، بثت القسام شريط فيديو للأسيرة الصهيونية القتيلة عيدان يروشلمي، تناشد فيه النتن ياهو إنجاز صفقة التبادل وتطالب الصهاينة بالتظاهر والاحتجاج.