رئاسيات: التصويت عبر المكاتب المتنقلة في هذه الولايات (وثيقة)

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الثلاثاء، عن موعد انطلاق عملية تصويت عبر المكاتب المتنقلة، للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024

وجاء في بيان لذات الهيئة، أنه "طبقا الأحكام المادة 132 من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتم، والقرار المؤرخ في 26 أوت سنة 2024 المتضمن الترخيص لمنسقي المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، تعلم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الرأي العام أن بداية عملية الاقتراع عبر مكاتب التصويت المتنقلة تكون اعتبارا من تاريخ الأربعاء 4 سبتمبر 2024 لإدلاء الناخبات والناخبين بأصواتهم، والمقدر عددهم بـ 4 11606 ناخب مسجل عبر 134 مكتب تصويت منتقل متواجد بـ 51 بلدية موزعة على 16 ولاية".

وذكرت السلطة، -وفق البيان-أن "تصويت هؤلاء الناخبات والناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ليوم 7 سبتمبر 2024 يجري خلال الفترة الممتدة من الأربعاء 4 سبتمبر 2024 إلى السبت 7 سبتمبر 2024 الساعة الثامنة (8:00) صباحا إلى السابعة (19:00) مساء، وفق الجدول أدناه".