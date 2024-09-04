انطلاق عملية الاقتراع عبر المكاتب المتنقلة بجنوب البلاد

انطلقت، صباح اليوم، الأربعاء، عملية الاقتراع لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات جنوب الوطن. وتخص عملية الاقتراع116064 ناخبا مسجلا عبر 134 مكتبا بـ51 بلدية موزعة على 16 ولاية.

وقامت مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى الولايات التي جرى تقديم التصويت على مستواها، بتوفير "كافة الشروط المادية والبشرية لضمان سير العملية في ظروف حسنة"، حيث كانت قوافل المكاتب المتنقلة قد انطلقت في وقت سابق نحو المناطق النائية بغية تمكين هؤلاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. وتم بالمناسبة تحديد تواريخ تقديم موعد الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة، حيث تراوحت عملية التقديم ما بين 72 ساعة و24 ساعة قبل موعد الاقتراع. هذا وتم تسخير طواقم من المؤطرين لتسيير عملية التصويت بهذه المكاتب المتنقلة مع توفير كافة الإمكانيات الضرورية، من بينها سيارات رباعية الدفع لصعوبة المسالك التي تتميز بها تلك المناطق النائية بالجنوب، إلى جانب تمكين المراقبين وممثلي المترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية من متابعة العملية الانتخابية، وكذا توفير الطواقم الطبية ووسائل الاتصال وكافة مستلزمات العملية الانتخابية.