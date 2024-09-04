أمطار غزيرة تجتاح 24 ولاية (تحديث)

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من أمطار غزيرة تجتاح الولايات الداخلية وجنوب الصحراء.

وأوضحت نشرية خاصة لذات المصالح، أن أمطارا غزيرة مرفقة بتساقط حبات البرد، تتراوح كميتها بين 20 و40 ملم محليا، تجتاح ولايات: برج باجي مختار، إن ڤزام، تمنراست، جانت، إليزي، بالإضافة إلى عين صالح، وذلك ابتداء من الرابعة مساء، الى غاية السادسة صباحا من يوم غد الخميس.

فيما ستشهد ولايات: سطيف، ميلة، قسنطينة، ڤالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة، أمطارا غزيرة، تتعدى 40 ملم محليا، وذلك ابتداء من السادسة مساء، إلى غاية السادسة من صباح يوم غد الخميس.

كما توقعت المصالح ذاتها تساقط أمطار غزيرة تتعدى 20 ملم محليا، تمس ولايات: برج بوعريريج، المسيلة، الجلفة، البويرة، تيارت، سعيدة، معسكر، النعامة، البيض، وذلك ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية منتصف الليل.