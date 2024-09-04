أسعار النفط تنخفض

انخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من تراجع الطلب عالميًا وزيادة الإمدادات. يأتي ذلك بفعل توقعات بإمكان حل النزاع السياسي الذي يوقف الصادرات الليبية، ومخاوف بشأن انخفاض نمو الطلب العالمي، بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.

وبحلول الساعة 06:01 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم نوفمبر بنسبة 0.41%، لتصل إلى 73.45 دولارًا للبرميل. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر، بنسبة 0.47%، لتصل إلى 70.01 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وسجّل الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) خلال الأسبوع الماضي خسائر أسبوعية بنسبة 1.5% و1.7% على التوالي، في حين بلغت خسائرهما الشهرية 4.7% و5.6% على التوالي.