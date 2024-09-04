الجزائر ترفع أسعار غاز البترول

أعلن وسطاء تجاريون ومتعاملون في سوق المحروقات الدولية عن إقدام شركة سوناطراك على تعديل أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال برسم شهر سبتمبر 2024، مقارنة بشهر جويلية، مع توسيع الجزائر خارطة إمداداتها للمادة، مع تسجيل طلب على غاز البترول المسال الجزائري.

يرتقب أن تشهد صادرات غاز البترول المسال الجزائري ارتفاعا خلال السنة الجارية مقارنة بالعام الماضي، التي بلغت خلالها نحو 6.5 مليون طن. ووفقا للإحصائيات الصادرة عن هيئات دولية متخصصة، وبعد أن ارتفع إنتاج الغاز المسال المحلي الجزائري إلى 9.2 مليون طن متري في عام 2023، فإنه يتوقع بلوغه 9.4 مليون طن متري في عام 2024، و9.5 مليون طن متري في عام 2025، ولكن قد يكون أعلى إذا كان إنتاج الغاز الطبيعي أعلى من المتوقع، وفقا لسوناطراك، زيادة إنتاج الغاز بمقدار 3.6 مليار متر مكعب سنويًا في 2024.

ووفقا لوكالة رويتر للأنباء، فإن سوناطراك قامت برفع سعر البيع الرسمي لغاز البروبان المسال برسم شهر سبتمبر، بنسبة 3 بالمائة، على خلفية ارتفاع الطلب على المنتوج بالمنطقة المتوسطية. وقد شهد السعر المرجعي لغاز البترول المسال الجزائري ارتفاعا بنحو 120 دولار للطن، منذ أوت 2023، وانتقل سعر المادة من 470 دولار إلى 590 دولار للطن، موازاة مع تحسن مستويات إنتاج غاز البترول المسال الجزائري المقدر سنويا بنحو 9.4 مليون طن، لحاجيات محلية مقدرة بنحو 1.5 مليون طن، أي بإمكانية تخصيص نحو 8 مليون طن من "جي بي أل" الجزائري للسوق الدولي، في ظل زيادة الأسعار والطلب. ووفقا للتقديرات الإحصائية، فإن الجزائر يمكن أن تجني إيرادات بقيمة 4 مليار دولار من صادرات غاز البترول المسال.

وجدير بالإشارة أن إيرادات الجزائر بلغت في 2023، حوالي 3.329,1 مليار دولار، مقابل 4.198,8 مليار دولار في 2022، من غاز البترول المسال. وقدرت حصة تحويلات الأرباح بنحو 222,9 مليون دولار في 2023، مقابل 278,8 مليون دولار في 2022. أما بالنسبة لحجم ما صدرته الجزائر من غاز البترول المسال، فإنه بلغ العام المنقضي 70,2 مليون برميل أو 6,5 مليون طن متري في 2023، مقابل 66,1 مليون برميل أو 6,1 مليون طن متري في 2022. بينما قدرت وحدة البيع بحوالي 47,4 دولارا للبرميل، مقابل 63,5 دولارا للبرميل في 2022، وتقدر حصة "جي بي أل" بنحو 6,7 بالمائة من مجموع الصادرات.

وتصنف الجزائر كثاني مصدّر دولي لغاز البترول المسال، وسادس منتج، مما يضمن لها التموقع وتوسيع خارطة إمداداتها، لاسيما بالنسبة للسوق الآسيوي، وأوروبا الشرقية. وقد عمدت سوناطراك إلى رفع سعر البيع برسم شهر سبتمبر بالنسبة للبروبان بنحو 35 دولارا لبلوغ 590 دولار للطن، ورفع سعر بيع البوتان بنحو 65 دولار ليبلغ 565 دولار للطن.

وتقوم الجزائر بتصدير كميات من غاز البترول المسال، قدرت بأزيد 6.5 مليون طن في سنة 2023، ويتوقع أن يكون مستوى الصادرات الجزائرية مماثلا تقريبا هذه السنة أيضا، حيث يحظى بطلب من قبل المستوردين في منطقة المتوسط بالخصوص، حيث بلغ نحو 1.5 مليون طن في الثلاثي الأول من 2024، ونحو 3.2 مليون طن في النصف الأول من 2024.