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مجتمع

البويرة: 9 جرحى في اصطدام بين سيارتي أجرة

4 سبتمبر 2024 ()
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خلف حادث اصطدام بين سيارتي أجرة، بالطريق السيار شرق غرب بمنطقة تالوين بإقليم بلدية الأخضرية (30 كلم غربي مقر ولاية البويرة) إصابة 9 أشخاص بجروح.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، فقد تدخلت إسعافات ذات الهيئة على الساعة 06 سا 19د، ممثلة في الوحدة الثانوية للقادرية، مدعومة بوحدتي قطاع عمر وجباحية، من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار اتجاه الجزائر، بالمكان المسمى تالوين، بلدية ودائرة الأخضرية. وأضيف أن الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارتي أجرة نقل جماعي.

وأشار نفس البيان إلى أن الحادث خلف 09 جرحى تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الأخضرية.

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