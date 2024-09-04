قتيلان وجرحى في حادث مرور بالبيض

توفي شخصان وأصيب اثنان بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور خطير وقع عشية أمس بالطريق الوطني رقم 118 الرابط بلدية البنود بولاية أدرار، على بعد 20 كيلومترا عن بلدية البنود بإقليم ولاية البيض، على إثر اصطدام بين شاحنة محملة بالخضر وسيارة نوع هيليكس كانت تسير في الاتجاه المعاكس. وقد تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية مدعوما بالوحدة الثانوية بالبيض سيدي الشيخ لنقل الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث وإسعاف المصابين.

ويبقى هذا الطريق الممتد على مسافة 400 كيلومتر معبرا خطيرا، حيث عرف وقوع العديد من الحوادث المميتة بسبب تدهوره وزحف الرمال على جنباته، ما يستدعي تدخل السلطات الولائية والمديرية الوصية لتدارك نقاطه السوداء التي صنفته طريقا للموت، على غرار طريق بوقطب الكاف لحمر بولاية البيض دائما.