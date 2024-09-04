بسكرة: حجز كوكايين وتوقيف شخصين مشتبه فيهما

تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بليشانة، بالتنسيق مع مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببسكرة، في عملية نوعية، من حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة، نوع كوكايين، وتوقيف جماعة إجرامية متكونة من شخصين مشتبه فيهما، حسب بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أن العملية تمت بناء على معلومات واردة، مفادها قيام بعض الأشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 29 و37 سنة، بترويج المخدرات الصلبة نوع كوكايين على مستوى إقليم الاختصاص، على الفور تم وضع تشكيل أمني محكم - يضيف البيان - والقيام بدورية عبر الطريق البلدي غير المرقم الرابط بين بلديتي ليوة وبرج بن عزوز، حيث تم مشاهدة الشخصين، محل المعلومة، على متن دراجة نارية بدت عليهما علامات التوتر وقاما برمي كيس بلاستيكي كانا يحملانه، حيث تم توقيفهما وبعد التفتيش الدقيق للمعنيين، وكذا مكان رمي الكيس، كانت النتيجة إيجابية، حيث تم العثور على كيس بلاستيكي به كمية معتبرة من المخدرات الصلبة نوع كوكايين تقدر بأكثر من 1040 غ، إضافة إلى سلاح أبيض من الحجم الكبير (سيف)، ليتم اقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

فور الانتهاء من إجراءات التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.