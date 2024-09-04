إيداع المرشح الرئاسي العياشي زمال السجن في تونس

قرر القضاء التونسي إيداع المرشح الرئاسي العياشي زمال السجن إلى حين محاكمته، على ذمة قضية تدليس توقيعات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس أكتوبر المقبل.

وأكد المحامي عبد الستار المسعودي، رئيس هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، اليوم، أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد موكله. وفي نفس السياق أعلنت مديرية حملة زمال أنه تم "اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحق المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وإحالته على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بمنوبة".

وتقرر تحديد جلسة لمحاكمة زمال بعد غد الجمعة، قبل عشرة إيام من بدء الحملة الانتخابية المقررة في 14 سبتمبر الجاري.