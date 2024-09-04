عرض تجربة الجزائر في مكافحة تبييض الأموال دوليا

ترأس وزير المالية، لعزيز فايد، لقاء جمعه بالبعثة الجزائرية المكلفة بعرض التقدم المحقق في مسار تحديث وتطوير المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، على المستوى الدولي، مشيدا بالجهود المحققة في هذا المسعى.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد فايد، حسبما، نقله بيان وزارة المالية، أمس، على وجوب ضمان الاستمرارية مع الحفاظ على وتيرة عالية في أعمال الأفواج المتخصصة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة في سبيل تحديث المنظومة الوطنية ومطابقتها مع أحدث المعايير الدولية المطبقة.

وأعرب الوزير، يضيف البيان: "عن دعمه الكامل وتشجيعه الصادق لأعضاء هذه البعثة خلال أشغالهم"، منوها بأهمية هذا اللقاء الذي "يأتي لتأكيد الالتزام السياسي على أعلى المستويات بدعم ومرافقة الجهود المبذولة من الجهات الوطنية المعنية لتحديث وتطوير المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

كما أكد لعزيز فايد على أن هذه النشاطات، وخاصة على المستوى الدولي، تشكل فرصة لاستعراض إنجازات الجزائر وإبراز التطور الذي تم تحقيقه في هذا المجال. واغتنم الفرصة من أجل توجيه رسائل مفادها الثناء على روح التضامن والعمل الجماعي التي ميّزت أشغال أفواج العمل المتخصصة المكونة ضمن اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا على أنّ "هذه الجهود، رغم التحديات، تمثل دعامة قوية لمواجهة المراحل القادمة وتحسين أداء المنظومة الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".

وفي ختام كلمته، أعرب وزير المالية عن "تمنياته لأعضاء البعثة بالتوفيق في مهامهم"، داعيا إياهم إلى "التحلي بالصفات الوطنية والتفاني في خدمة الوطن".