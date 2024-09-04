فارسي : حققت حلمي بالوصول إلى "الخضر"

نشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم فيديو خاصا بكواليس معسكر المنتخب الوطني بالمركز التقني بسيدي موسى، ونقل من خلاله تصريحات الوافد الجديد محمد فارسي. وعبّر لاعب نادي كولمبوس كرو عن فخره بتحقيق ما وصفه حلم الصبا بالوصول إلى المنتخب الوطني، مبديا حماسه الكبير من أجل الدفاع عن الألوان الوطنية.

وتحدث فارسي عن شعوره بمناسبة دخول مركز سيدي موسى لأول مرة وقال: "كثيرا ما شاهدت المركز عبر لقطات الفيديو واليوم عند وصولي إليه شعرت بقشعريرة في جسمي".

وتحدث لاحقا فارسي في المنطقة المختلطة عن أول أيامه مع "الخضر" وقال: "كل اللاعبين رحبوا بي بمركز سيدي موسى حتى أحسست أنني في منزلي".

وعن الأهداف التي يطمح إليها من خلال هذه الخطوة التي خطاها في مشواره الكروي أضاف: "هدفي هو بذل كل ما في طاقتي من أجل مساعدة المنتخب الوطني وتقديم الإضافة وتحقيق الفوز بدءا باللقاءين المقبلين، من أجل التأهل لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025".

وعن سير التحضيرات والتوقعات للموعدين المقبلين في تصفيات "الكان"، تابع يقول: "شرعنا في التحضير للموعدين المقبلين والجميع تحدوه إرادة في تقديم أحسن وجه وحصد نقاط المباراتين. منتخب غينيا الاستوائية يضم في صفوفه عناصر جيدة تألقت بشكل لافت في نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار. أما منتخب ليبيريا فسنواجه خارج القواعد وفي ظروف صعبة، ومع ذلك سنعمل ما يجب من أجل العودة بالفوز".