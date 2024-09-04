الاحتلال يستهدف "المنطقة الآمنة" برفح

ارتكب الجيش الصهيوني، اليوم الأربعاء، مجزرة بحق مدنيين، شمالي قطاع غزة، واستهدف مجددا ما يسميه "المنطقة الآمنة" التي تضم نازحين في رفح جنوبا.

ففي أحدث التطورات، استشهد 6 أشخاص جراء قصف للاحتلال استهدف تجمعا لفلسطينيين في محيط أبراج الشيخ زايد شمالي قطاع غزة. كما أفادت مصادر محلية بإصابة 3 أطفال في غارة أخرى على شقة سكنية شرقي مدينة غزة.

من جهتها، قالت مصادر فلسطينية إن الطيران الحربي قصف المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة. وبالتزامن، استهدفت مدفعية الاحتلال مجددا حي الزيتون، جنوبي شرق مدينة غزة. وكانت قوات الاحتلال توغلت مؤخرا جنوبي حي الزيتون، حيث تواجه مقاومة عنيفة كبدتها قتلى وجرحى.

وأضافت، أن عدد ضحايا العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 40 ألفا و861 شهيدا و94 ألفا و398 مصابا، مشيرة إلى وجود أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.