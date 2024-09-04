إنشاء مجمع الأشغال البحرية الكبرى

أعلنت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، اليوم الأربعاء، عن استحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى، وفق ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

وجاء في بيان الوزارة، أنه "تجسيدا لقرارات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 15 جويلية 2024، والمتضمن استحداث شركة جزائرية للأشغال البحرية الكبرى، وتنفيذا للوائح مجلس مساهمات الدولة في دورته 187 المنعقدة بتاريخ الخامس من شهر أوت الفارط، والمتعلقة بمشروع إنشاء مجمع الأشغال البحرية، ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، يوم أمس الثلاثاء، 03 سبتمبر 2024، بمقر الوزارة، أشغال الجمعية العامة التأسيسية لمجمع الأشغال البحرية (G.T.M) وهذا بحضور أعضاء الجمعية العامة من ممثلي كل من وزارات المالية، الصناعة والإنتاج الصيدلاني وكذا النقل". وفي هذا الخصوص، أكد رخروخ، خلال اللقاء، على "أهمية امتلاك بلادنا مجمعا متخصصا في إنجاز المنشآت البحرية"، مشيرا إلى "أهداف استحداث ذات المجمع الذي سيمكن من تعزيز خبرات ومؤهلات الأداة الوطنية للإنجاز وطنيا، بالإضافة إلى مساهمته في تطوير القدرات التنافسية أمام المؤسسات العالمية، بما يمكنه من الاستفادة من المشاريع الهيكلية الكبرى".

وأشار الوزير - يضيف البيان - إلى "ضرورة تعزيز وتدعيم التنسيق بين مختلف الفاعلين في المجمع المستحدث لترقية دوره، ما سيساهم في تطوير البنية التحتية للمنشآت البحرية للبلاد وزيادة كفاءتها في هذا القطاع الاستراتيجي".

وتجدر الإشارة إلى أن "مجمع الأشغال البحرية يعتبر أداة فعالة لتجسيد الاستثمارات المزمع إطلاقها في مجال تطوير البنية التحتية البحرية، والتي من شأنها مرافقة الحركية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وهو ما يستدعي تعبئة شاملة للإمكانيات والقدرات لتحقيق العديد من الأهداف، لاسيما خلق مناصب الشغل وتلبية حاجيات الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المقدمة ومواكبة الموانئ العالمية"، يختم البيان.