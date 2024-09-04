محادثات جزائرية - موريتانية بمنتدى التعاون الإفريقي – الصيني

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، ببكين، محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك، وهذا مواصلة للقاءاته الثنائية على هامش الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الإفريقي - الصيني.

وأفادت الوزارة في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، بأن "الوزيران اغتنما هذه الفرصة للتشاور حول أهم المحاور والمواضيع المطروحة على جدول أعمال القمة الإفريقية الصينية التي ستنطلق أشغالها يوم غد، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والقاري".

من جانب آخر، يضيف البيان، التقى الوزير أحمد عطاف مع نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، ما تشاو شيوي، وقد خصص هذا اللقاء لاستعراض العلاقات الجزائرية - الصينية وآفاق تعزيزها، في سياق العمل المتواصل لتجسيد ما تمخض عن زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الصين، شهر جويلية 2023، من نتائج هامة تهدف لتكثيف التعاون الاقتصادي بين البلدين الصديقين وترسيخ ما يجمعهما من توافقات سياسية.