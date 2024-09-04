"الخضر" في وهران ومصالح الأمن تشدد الإجراءات

طارت بعثة المنتخب الوطني إلى وهران، تحسبا لمواجهة منتخب غينيا الاستوائية، يوم غد الخميس، على ملعب ميلود هدفي، في مستهل مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وضمت بعثة "الخضر" كل اللاعبين بمن فيهم المدافع الأيسر، ريان آيت نوري، الذي تحدثت مصادر عن إمكانية تسريحه بسبب معاناته من إصابة.

وستخوض العناصر الوطنية حصة تدريبية ثالثة وأخيرة بملعب ميلود هدفي، هذا المساء، بداية من الساعة 18:00 مساء، ستكون لضبط آخر التحضيرات التكتيكية قبل المواجهة "الثأرية" أمام منتخب غينيا الاستوائية.

وتشير كل المعطيات إلى تواجد رياض محرز في القائمة الأساسية لمباراة غد، كما سيسترجع مهاجم الأهلي السعودي بالمناسبة شارة القائد على حساب عيسى ماندي ورامي بن سبعيني.

وبالتوازي مع وصول "الخضر" إلى "الباهية"، أعلنت مصالح أمن ولاية وهران عن جملة من الإجراءات الأمنية تفرضها أهمية المباراة التي تأتي عشية الموعد الانتخابي الهام. وأشارت مصالح الأمن لولاية وهران في بيان رسمي إلى تسخير تشكيل شرطي بمحيط الملعب لتوجيه وتسهيل دخول المناصرين، مع وضع تشكيل أمني لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الانسيابية عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية إلى الملعب.

كما شددت ذات المصالح على وجوب استظهار بطاقة الهوية ومنع أي مناصر لا يحوز على تذكرة الدخول من التنقل إلى الملعب أو التواجد بمحيطه.

كما تم التأكيد على منع دخول القصّر إلى الملعب ماعدا المرفقين بأوليائهم. كما تم التحذير من أن "كل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو ألعاب نارية أو شماريخ، سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية"