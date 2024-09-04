البليدة: تفكيك "شبكة الظلال" المحترفة للنصب والاحتيال

ألقى عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني في البليدة، القبض على 5 أشخاص، شكلوا عصابة أشرار مشهورة بـ"شبكة الظلال"، تمكنت في أكثر من فرصة من الاحتيال والنصب على المواطنين، وتزوير الوثائق واستعمالها، والتمويه على خلفية تسوية وأداء خدمة.

عملية القبض أثمرت بافتضاح عناصر العصابة، ووضع حد لنشاطهم الإجرامي، والذي تسبب في أضرار مادية ومعنوية لضحاياهم لفترة من الزمن، وأمام العمل الأمني، تم توجيه نداء إلى مجموع المواطنين بكل ولايات الوطن للتقرب من مراكز الأمن، والإدلاء بشهاداتهم، أو تقييد شكاوى ضد المتهمين، فيما سيتم محاكمتهم لاحقا.