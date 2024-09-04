سعر الدجاج اليوم

عرضت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأربعاء، أسعار البيع بالتجزئة للمواد الفلاحية واسعة الاستهلاك ليوم 04 سبتمبر 2024.

ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي "فيسبوك"، أسعار اللحوم (الحمراء والبيضاء) والخضر والفواكه في الأسواق. وجاءت أسعار اللحوم كما يلي: لحم البقر المحلي 1794 دج للكيلوغرام، والدجاج 458 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة. وبلغ معدل سعر الخضر في الأسواق لاسيما: البطاطا 87 دج، والطماطم 62 دج، والبصل الجاف 43 دج، والثوم الجاف 377 دج، والجزر 78 دج، واللفت 101 دج، والفلفل الأخضر 99 دج، والفلفل الحار 118 دج، والكوسة 110 دج، والفاصولياء الخضراء 186 دج، والخس 122 دج. وبلغ معدل سعر التفاح المحلي 393 دج، والتمر 567 دج، والبطيخ الأصفر 101 دج، والبطيخ الأحمر 82 دج، والعنب 210 دج والموز 452 دج.