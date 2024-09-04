"الفيفا" يكشف شعار كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن الشعار الخاص بكأس العالم للأندية التي تضم 32 فريقًا لأول مرة، وهي المسابقة الأكثر شمولًا في تاريخ كرة القدم للأندية، مع استمرار العد التنازلي للنسخة الأولى في أمريكا العام المقبل.

وتضم كأس العالم للأندية، التي ستقام في أمريكا خلال الفترة من 15جوان وحتى 13 جويلية 2025، ممثلين من كل الاتحادات القارية الستة: آسيا، إفريقيا، كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي)، أمريكا الجنوبية، أوقيانوسيا، وأوروبا.

وحتى الآن، تأهل 30 فريقًا من أصل 32 فريقًا، مع تأكيد نادٍ إضافي من اتحاد أمريكا الجنوبية وممثل الدولة المضيفة في الوقت المناسب.

ويستلهم الشعار، الذي سيتم تعديله واستخدامه لجميع الإصدارات المستقبلية من البطولة، من الكرة وتاريخ كرة القدم وثقافتها، مع تجريد الأحرف الأولى من البطولة "C - W - C" في أيقونة دائرية. ويتميز شعار كأس العالم للأندية الفريد من نوعه بوجود مساحة في الوسط للفيفا لعرض العناصر الأقرب إلى البطولة، وهي الأندية الناجحة من جميع الاتحادات الستة التي ستتنافس في الولايات المتحدة.

والفرق المتأهلة حتى الآن هي: الأهلي (مصر)، الهلال (السعودية)، الترجي (تونس)، العين (الإمارات)، أوراوا ريد دايموندز (اليابان)، ماميلودي صن داونز (جنوب إفريقيا)، مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، باتشوكا (المكسيك)، بالميراس (البرازيل)، فلامينغو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفر بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيور (الأرجنتين)، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، تشيلسي (إنجلترا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، ريد بول سالزبورغ (النمسا)، أولسان هيونداي (كوريا الجنوبية).