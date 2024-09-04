بشار: ارتفاع منسوب سد جرف التربة بخمسة ملايين متر مكعب من المياه

ارتفع منسوب سد جرف التربة ببشار بمقدار خمسة (5) ملايين متر مكعب من المياه، إثر الفيضانات التي شهدتها العديد من الأودية بالمنطقة، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء الفرع المحلي للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

وسجلت هذه الزيادة في منسوب المياه بالسد نتيجة الأمطار التي تهاطلت بالمنطقة بداية سبتمبر الجاري، مما تسبب في فيضان العديد من الأودية، من بينها وادي قير، كما أوضح لـ "وأج" مسؤول الفرع المحلي للوكالة، أحمد جبلي.

وسمحت هذه الكمية الإضافية من المياه بامتلاء جزء من بحيرة هذا السد، بعد موجة جفاف أواخر شهر أوت المنصرم بسبب ارتفاع معدل تبخر مياهه نتيجة الحرارة الشديدة خلال فصل الصيف، مثلما جرى شرحه.

ويتربع سد جرف التربة، الذي يقع على بعد 60 كلم جنوب غرب بشار، على مساحة إجمالية تقدر بـ 21.500 كلم مربع، منها بحيرة تتربع على مساحة 94 كلم مربع، حيث تصل قدرات التخزين به إلى 365 مليون متر مكعب، استناداً لذات المسؤول.