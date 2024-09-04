استمرار تصويت الجالية في تونس

أكد منسق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالمنطقة السادسة (إفريقيا)، نصر الدين سيفي، أن هناك إقبالاً كبيراً من أبناء الجالية الوطنية المقيمة في تونس والعديد من بلدان المنطقة التي يشرف عليها على صناديق الاقتراع منذ انطلاق عملية التصويت يوم الإثنين الماضي.

وأوضح سيفي أن الأجواء العامة التي تسود العملية الانتخابية "جد إيجابية"، وتم توفير كل الوسائل على مستوى 33 مركزاً انتخابياً في المنطقة السادسة التي تضم هيئة ناخبة تعدادها في حدود 30 ألف ناخب، منهم نحو 16 ألف ناخب في الجمهورية التونسية. وأضاف المتحدث أن كل الأخبار والدلائل الواردة من المراكز الانتخابية "مبشرة" وأن الإقبال كان "معتبراً" في تونس وبعض دول المنطقة السادسة دون غيرها، وذلك بفضل التسهيلات التي تم اعتمادها لتقريب المواطن من مراكز الاقتراع.

وأفاد المتحدث بأنه تم توفير كل الوسائل اللوجستية والبشرية لهذا الاستحقاق الرئاسي الهام من خلال التنسيق الوثيق بين القنصليات والسلطة المستقلة للانتخابات، مما أثمر عن تجاوب من المواطنين الذين توافدوا على صناديق الاقتراع.

وأوضح منسق السلطة المستقلة للانتخابات أنه تم تطبيق توجيهات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بحذافيرها فيما يتعلق بضمان مصداقية وشفافية الانتخابات، مؤكداً عدم وجود أي تجاوز أو خرق لأي بند من البنود المتفق عليها في العملية الانتخابية.