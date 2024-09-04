تحذيرات من تساقط أمطار بكميات غير مسبوقة في الجنوب

قالت يومية "واشنطن بوست" الأمريكية أن مناطق شاسعة من ليبيا والنيجر والتشاد وأقصى الجنوب الجزائري ستشهد تساقط كميات غير مسبوقة من الأمطار خلال الأسبوعين المقبلين.

الصحيفة قالت إن موديلات أنجزها حواسيب نموذج"GFS"، أظهرت أن التراجع المحسوس لعدد الأعاصير في المحيط الأطلسي سيسهم في ارتفاع كميات الأمطار المنتظر تساقطها في الصحراء الكبرى الإفريقية.

وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الكميات قد تصل 5 أضعاف الكميات المعتاد تسجيلها في هذه المنطقة.

وأضاف التقرير إن "التشاد والنيجر ستكونان الأكثر تضررا غير أن مناطق من الجزائر وليبيا ستشهد هي الأخرى تساقط أمطار غزيرة بحجم غير معهود قد يصل إلى الضعف".

ويشير تقرير "واشنطن بوست" إلى أن منطقة منخفضة الضغط شمالا، مما سيؤدي إلى تكون سحب ممطرة وتساقط أمطار غزيرة في مناطق لم تعتد عليها من قبل.