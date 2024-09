Exportation des stylos à insuline algériens vers les marchés africains

Les laboratoires Novo Nordisk Algérie ont annoncé qu'ils commenceront, dès ce mois de septembre, à exporter des stylos à insuline modernes vers l'Afrique. Cette initiative fait suite aux investissements réalisés par les laboratoires dans la production de formes sèches de médicaments antidiabétiques et de stylos à insuline modernes.

Dans un communiqué, les laboratoires Novo Nordisk Algérie ont précisé que, dès ce mois de septembre, ils entameront l'exportation de stylos à insuline modernes vers le continent africain. Cet objectif a été rendu possible grâce aux investissements dans la production de formes sèches de médicaments antidiabétiques et de stylos à insuline modernes sur les sites de production de Tizi-Ouzou et Boufarik utilisant la technologie "FlexPen".

Le communiqué souligne que l'unité de Tizi-Ouzou a commencé en 2006 à produire des formes sèches de médicaments antidiabétiques, comme la metformine, destinés à être pris par voie orale, avec une production couvrant environ 50 % de la demande nationale. Quant au site de production de Boufarik, qui a démarré ses opérations en janvier 2023, il dispose d'une grande capacité de production de stylos à insuline modernes et offre de nombreuses opportunités d'exportation.

Concernant les objectifs de cet investissement, Hamza Ben Harkat, directeur général de Novo Nordisk Algérie, a déclaré que leur priorité actuelle est de tirer parti des installations de production existantes pour assurer une disponibilité continue des médicaments modernes pour les patients algériens. Il a également souligné leur engagement à optimiser l'utilisation de leurs capacités de production : "À cet égard, Novo Nordisk Algérie est fière d'annoncer le lancement des exportations de stylos à insuline modernes vers l'Afrique à partir de ce mois", a déclaré Ben Harkat. Cette initiative fait suite à la première opération d'exportation de stylos à insuline vers l'Arabie saoudite effectuée en avril dernier à partir du site de production de Boufarik, spécialisé dans la production de stylos à insuline modernes. De plus, l'unité de Tizi Ouzou, qui a débuté la production en 2006, avait déjà exporté une première cargaison de metformine vers la Libye en novembre.