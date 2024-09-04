وفاة شخص في حادث مرور بعين تموشنت

توفي شخص في حادث مرور وقع ليلة أمس، الثلاثاء، في ولاية عين تموشنت، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية المحلية اليوم الأربعاء.

وقع الحادث على محور الطريق الوطني رقم 95، في الجزء الذي يفصل بين بلدية حمام بوحجر (عين تموشنت) وولاية سيدي بلعباس، إثر اصطدام بين دراجة نارية ومركبة سياحية، وفقًا لنفس المصدر.

أسفر الحادث عن وفاة سائق الدراجة النارية البالغ من العمر 55 عامًا، بينما أصيب سائق السيارة بآلام في الصدر تقمت له الإسعافات الأولية في مكان الحادث، حسبما أوضحت مصالح الحماية المدنية.

من جانبها، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقًا لتحديد ملابسات هذا الحادث، كما أُشير إلى ذلك.