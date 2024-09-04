مستغانم: توقيف شبكة مختصة في النصب والاحتيال

تمكنت مصلحة الأمن الحضري الأول، بأمن ولاية مستغانم، من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في النصب، والاحتيال عن طريق إعلان للجمهور عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والتعامل غير القانوني بالعملة الرقمية، راح ضحيتها 24 شخصا، منحدرين من ولايات مختلفة من الوطن .

وفي بيان لذات المصلحة فإن عملية التوقيف، جاءت على إثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن الحضري الأول، مفادها إقدام مجموعة من الأشخاص المقيمين بأحد الأحياء الشعبية لولاية مستغانم، على النصب والاحتيال عن طريق فتح صفحات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإيهام ضحاياهم بترتيب مواعيد تأشيرات السفر، المعاملات التجارية، بالاستعانة بالبطاقة الذهبية.

حيث مكنت عمليات تفتيش مساكن المشتبه فيهم، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، من استرجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 209000 دج، وبالعملة الأجنبية مقدر بـ 500 يورو، مع حجز ملفات، ووثائق، وصور خاصة بالضحايا، ووصولات سحب، وكذا بطاقات إشعار بالوصول بها ختم بريد الجزائر.

أين تم حجز 13 هاتفا نقالا من ماركات مختلفة باهظة الثمن . وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية أنجز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم، أحيلوا بموجبه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم .