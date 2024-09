Des précipitations exceptionnelles attendues en Afrique du Nord

Le quotidien américain Washington Post a rapporté que de vastes régions de Libye, du Niger, du Tchad et de l’extrême-sud de l'Algérie connaîtront des quantités de pluie sans précédent au cours des deux prochaines semaines.

Le journal indique que selon l'ordinateur du modèle "GFS", la diminution significative du nombre d'ouragans dans l'Atlantique contribuera à une augmentation des précipitations attendues dans le Sahara africain.

Selon la même source, ces quantités pourraient atteindre jusqu'à cinq fois les volumes habituels enregistrés dans cette région.

Le rapport ajoute que "le Tchad et le Niger seront les plus touchés, mais des zones de l'Algérie et de la Libye connaîtront, également, des pluies intenses, possiblement doublées par rapport à la normale".

Le rapport du Washington Post indique, également, qu'une zone de basse pression au nord entraînera la formation de nuages pluvieux et des précipitations importantes dans des régions qui n'y sont pas habituées.