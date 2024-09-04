غزة.. صحوة ضمير في ألمانيا؟

في تحول ملحوظ لموقفها المساند لدولة الكيان، أصدرت ألمانيا، اليوم، بيانا شديد اللهجة ضد ما يقوم به النتنياهو في غزة والضفة الغربية.

فبعد أن ساندت طيلة أشهر حكومة مجرم الحرب، وضعت ألمانيا النقاط على الحروف في سابقة منذ بداية العدوان، وجاء في بيان للخارجية الألمانية "لا يوجد حل عسكري لغزة أو للوضع في الضفة الغربية".

وأضاف "هناك خطر تصعيد للعنف في الضفة ومكافحة الإرهاب لا تكون بتجريف الشوارع وتدمير خطوط المياه. وطالبت ألمانيا بضرورة استمرار الجهود لوقف إنساني لإطلاق النار في غزة وتحرير الرهائن.

كما انتقدت أعضاء الحكومة الإسرائيلية الذين يشككون في حل الدولتين، معتبرة أنهم في نفس الوقت "يعرضون أمن إسرائيل للخطر".

وكانت ألمانيا من أكثر الدول الغربية مساندة لعدوان الكيان الصهيوني، كما لم يسبق لها أن انتقدت تصرفات حكومة النتنياهو، غير أن تصرفات هذا الأخيرة في عرقلة أي اتفاق والجرائم التي شرع في ارتكابها في الضفة الغربية، شكل نقطة تحول في الموقف الألماني على ما يبدو.