المدية تكريم المتحصلة على المرتبة الاولى في مسابقة حفظ القران الكريم بتانزانيا

أقيم حفل تكريمي بمناسبة تتويج الطالبة أمينة يخلف، التي حصلت على المرتبة الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم في دولة تنزانيا. أشرف على الحفل جهيد موس، والي الولاية، بحضور الأئمة والمشايخ ومسؤولي قطاع الشؤون الدينية.

في كلمته، أشاد الوالي بجهود الأساتذة والمعلمين والأولياء في تعليم وتربية الأجيال الصاعدة على مبادئ الدين الإسلامي، مؤكداً دعم الدولة لأبنائها وتفوقهم الذي يعتبر وسام شرف وفخرًا للولاية، التي تتميز دوماً في المحافل الوطنية والدولية في حفظ القرآن الكريم. كما أُثني على المعلمين الذين أسهموا في تعليم الطالبة أمينة، تقديرًا لجهودهم في نشر وتعليم القرآن الكريم.

وفي هذا السياق، كشف الوالي عن وجود 606 مساجد و18 مدرسة قرآنية و8 زوايا بالولاية، بالإضافة إلى 268 جمعية دينية معتمدة. وفيما يتعلق بالتعليم القرآني، يشهد النشاط القرآني حيوية متزايدة، حيث بلغ عدد المؤطرين 573 مؤطراً، بينما وصل عدد الطلبة المتمدرسين في الهياكل الخاصة بالتعليم القرآني إلى 21,763 طالبًا، منهم 9,306 إناث. وبلغ عدد الطلبة المنتسبين للمدارس الصيفية في عام 2023 حوالي 11,088 طالبًا، منهم حوالي 1,400 طالب حافظين لما لا يقل عن خمسة أجزاء من القرآن الكريم.