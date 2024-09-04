تركيب تجهيزات جديدة في "مطاحن البويرة"

ستشرع شركة جزائرية، بعد استلام عقدها، في عملية تركيب التجهيزات القادمة من ولاية سطيف، وذلك بهدف تشغيل المطحنة بالمركب الصناعي والتجاري "مطاحن البويرة"، التي توقفت منذ عام 2017. يأتي هذا الإجراء بعد أن تخلى المورد "غولفيتوا سانغاني" عن تركيب التجهيزات.

ويأتي هذا التحرك عقب إعادة هيكلة المؤسسة التي تمت أواخر سنة 2021. ستتولى هذه المنشأة مهمة تحويل الحبوب وإنتاج وتسويق الفرينة ومخلفات الطحين. ومن المتوقع أن تدخل المنشأة مرحلة الإنتاج خلال الربع الأول من سنة 2025، على أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من 200 طن يوميًا، مع تمويل المواد الأولية "الحبوب" من تعاونية الحبوب والبقول الجافة.

وقد أشرف عبد الكريم لعموري، والي ولاية البويرة، اليوم على بدء أعمال التركيب، حيث قدمت له شروحات حول المشروع. وقد تم الإشارة إلى أن المشروع سيوفر 200 منصب شغل، بالإضافة إلى تنوع المنتجات التي ستوفرها المطحنة، بما في ذلك الدقيق الممتاز والعادي بمختلف الأوزان.