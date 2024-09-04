توقيف عناصر دعم للإرهاب خلال أسبوع

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، في الفترة ما بين 28 أوت و3 سبتمبر الجاري من توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ما ورد، اليوم الأربعاء، في حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وأوضح المصدر ذاته، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، "وخلال دورية تفقدية، تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة من ضبط (01) مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية (01) نصف آلية من نوع سيمينوف ومخزن للذخيرة، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (05) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (41) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (03) قناطير و(04) كيلوغرامات من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (296 181) قرص مهلوس".

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وإليزي، "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (329) شخصا وضبطت (14) مركبة و(400) مولد كهربائي و(283) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (20) شخصا آخر وضبط (09) بنادق صيد، (5) مسدسات آلية ومسدس رشاش من نوع كلاشنكوف و(42568) لتر من الوقود وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

من جهة أخرى، "تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (272) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (392) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".