غليزان: توقيف مبحوث عنه يروج المهلوسات

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان حسب بيان لها اليوم الأربعاء، من توقيف شخص وحجز 120 قرصا من المؤثرات العقلية.

وهذا على إثر استغلال جيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة، والتي تفيد بحيازة أحد المشتبه فيهم، على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة،على مستوى مسكنه، وهو بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد عملية الترصد،وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف المشتبه فيه وضبط بحوزته على 60 قرصا من المؤثرات العقلية. وبالتنسيق مع النيابة المختصة، تم تفتيش مسكنه أين تم ضبط 60 كبسولة أخرى.

وقد أفضت التحقيقات التي باشرتها الفرقة، أن المشتبه فيه محل بحث من قبل الجهات القضائية. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة.