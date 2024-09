Bilan opérationnel hebdomadaire de l’ANP

Des unités de l'Armée Nationale Populaire (ANP) ont procédé à l'arrestation de cinq éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes à travers le territoire national, au cours de la période du 28 août au 3 septembre, selon le bilan opérationnel communiqué ce mercredi.

Le rapport précise que "dans le cadre des efforts continus pour lutter contre le terrorisme et combattre la criminalité organisée sous toutes ses formes, les unités et détachements de l'ANP ont mené plusieurs opérations au cours de la période mentionnée, avec des résultats significatifs qui reflètent le haut niveau de professionnalisme, de vigilance et de préparation constante de nos forces armées sur l'ensemble du territoire national".

En matière de lutte contre le terrorisme, "une unité conjointe de l'ANP, lors d'une patrouille de vérification à Bordj Badji Mokhtar dans la sixième région militaire, a saisi un fusil mitrailleur de type Kalachnikov, un fusil semi-automatique de type Simonov et un magasin de munitions. Par ailleurs, d'autres détachements de l'ANP ont arrêté cinq éléments de soutien aux groupes terroristes lors d'opérations distinctes à travers le territoire national".

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, et pour poursuivre les efforts visant à contrer le trafic de drogue, "les unités conjointes de l'ANP, en coordination avec les différentes autorités de sécurité, ont arrêté 41 trafiquants de drogue et ont empêché l'entrée de trois quintaux et quatre kilogrammes de kif traité par les frontières avec le Maroc. De plus, 296,181 comprimés de médicaments psychotropes ont été saisis".

Dans les régions de Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Salah, In Guezzam et Illizi, "les détachements de l'ANP ont arrêté 329 personnes et saisi 14 véhicules, 400 générateurs électriques, 283 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut, de pierres, d'explosifs et d'équipements utilisés dans l'exploitation illégale de l'or. De plus, 20 autres personnes ont été arrêtées avec 9 fusils de chasse, 5 pistolets automatiques, un fusil mitrailleur de type Kalachnikov et 42,568 litres de carburant, lors d'opérations distinctes à travers le territoire national".

D'autre part, "les garde-côtes ont empêché des tentatives d'immigration illégale sur les côtes nationales de 272 personnes qui se trouvaient à bord de bateaux de fabrication artisanale, tandis que 392 immigrants illégaux de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national".