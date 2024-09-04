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العالم

محادثات بين الوزير عطاف وعدد من رؤساء الدول

4 سبتمبر 2024 ()

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التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عشية الأربعاء ببكين، مع عدد من رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة "الذين نقل لهم التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية وتمنياته الخالصة بنجاح هذا الاستحقاق الهام".
وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد جاء هذا "على هامش مشاركة المسؤول الجزائري في مأدبة العشاء التي أقامها رئيس جمهورية الصين الشعبية على شرف رؤساء الوفود المشاركة في القمة الإفريقية الصينية الرابعة".
وأضاف المصدر، بأن الوزير "حظي بلقاء مع رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث تم اغتنام هذه الفرصة لاستعراض علاقات الأخوة والتعاون والإشادة بالحركية التي تميزها في سياق تجسيد التوجيهات السامية لقائدي البلدين وحرصهما الدائم على تطوير العلاقات الجزائرية-الموريتانية والارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة".

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