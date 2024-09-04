مبادرة "قيام الليل من أجل غزة" لتوحيد دعاء المسلمين للقطاع

في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها أهلنا في غزة، أُطلقت مبادرة "قيام ليل من أجل غزة"، التي تهدف إلى توحيد قلوب المسلمين حول العالم في ليلة الجمعة، مساء يوم غد الخميس 5 سبتمبر الجاري. وتسعى المبادرة التي تقودها مجموعة تطوعية من الطلاب والجامعيين في تركيا، بالشراكة مع هيئة علماء فلسطين ومؤسسة "إي هاها" الإغاثية التركية، إلى التوجه بالدعاء إلى الله طلبًا لرحمته ونصرته لإخواننا المحاصرين في غزة. ويدعو القائمون على المبادرة المسلمين في مختلف الدول إلى التجمع في الساحات العامة والميادين الكبرى لأداء ركعتين من قيام الليل ورفع الدعاء لغزة. كما وجّهوا نداء للأمة الإسلامية بأسرها للتضامن والدعاء في قيام الليل في جميع أنحاء العالم. وللدعاء تأثير عظيم، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها إخواننا في غزة والضفة وفلسطين المحتلة، الذين في أمس الحاجة لدعاء المسلمين في كل مكان. وتأتي هذه الحملة لتحفيز الأمة على الدعاء، اقتداء بما فعله سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم في ليلة بدر عندما دعا الله وتضرّع إليه، فأنزل النصر من حيث لم يتوقعوا. يشار إلى أن ساحة جامع "باشاك شهير المركزي" في منطقة كايا شهير بإسطنبول، ستستضيف يوم غد الخميس بعد صلاة العشاء تجمعًا للمصلين لأداء ركعتين من قيام الليل ورفع الدعاء لغزة.