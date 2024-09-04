الشلف: الإطاحة بجماعة لصوص

أطاحت مصلحة الأمن الحضري الأول بالشطية، بأمن ولاية الشلف، حسب بيان لها، بعشرة أشخاص كانوا يحترفون السرقات بمختلف أشكالها بمدينة الشطية.

وقد تمت هذه العملية بعد تلقي ذات المصلحة لعدة شكاوى من ضحايا تعرضوا لسرقة أغراض وممتلكات من مبالغ مالية، وهواتف نقالة، وسلع، عن طريق العنف والاعتداء والكسر.

وبواسطة الأبحاث والتحريات المعمقة، والمدعمة بتحريات تقنية، تم تحديد هوية مقترفي السرقات و كشف أسلوبهم الإجرامي، حيث جرى توقيفهم، من خلال خطط أمنية محكمة أسفرت عن استرجاع أسلحة بيضاء مختلفة، كانت تستعمل في الاعتداء على الضحايا.

وقد حرر ضد المشتبه فيهم الموقوفين ملفات جزائية، أحيلوا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة للمتابعة القضائية.